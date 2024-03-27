Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van\'a geldi

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve prokol üyeleri tarafından karşılandı. İlk olarak valiliğe ziyaret gerçekleştiren ve burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Ersoy, Van Valiliği makamında protokol üyeleri ile bir süre görüştü.

Bakan Ersoy, daha sonra 'Van Turizm Master Planı Lansmanı' programa katıldı. - VAN