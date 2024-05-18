Kulu Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Kulu Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

Kulu Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, 46 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek tanışma ve mahallelerle ilgili genel konuları değerlendirdi. Toplantı sonunda kadına şiddete yönelik seminer de verildi.

18.05.2024 13:52
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Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, 46 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Kulu Kaymakamlığındaki toplantıya Kulu'da bulunan 46 mahalle muhtarı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Emniyet Müdür Vekili Şakir Taşatan ve ilgililer katıldı. Hem tanışma hem de mahallelerle ilgili genel konuların değerlendirildiği toplantı sonunda ayrıca kadına şiddete yönelik konuları içeren seminer de verildi.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, yeni seçilen muhtarlara görev ve sorumlulukları ile alakalı genel bilgiler verirken, yürütülen hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İHA

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