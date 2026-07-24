Cengiz’den kaymakam bayguş’a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Cengiz’den kaymakam bayguş’a hayırlı olsun ziyareti

Cengiz’den kaymakam bayguş’a hayırlı olsun ziyareti
24.07.2026 09:59  Güncelleme: 10:01
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Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam Gizem Bayguş'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, ilçe çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçede göreve başlayan Kuluncak Kaymakamı Gizem Bayguş'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Erhan Cengiz, Kaymakam Gizem Bayguş'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette ilçeye yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Cengiz, Kaymakam Bayguş'a nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, görevinde üstün başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cengiz’den kaymakam bayguş’a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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