Başkan Cengiz’den MHP Genel Merkezine ziyaret

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Cengiz, ziyaretleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile görüştü.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, Devlet Bahçeli'nin hayır dualarını aldıklarını belirterek, Genel Başkan Bahçeli ve genel başkan yardımcılarını 5 Eylül'de Kuluncak'ta düzenlenecek toplu açılış törenine davet ettiklerini ifade etti.

Cengiz, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve desteklerinden dolayı MHP lideri Bahçeli, genel başkan yardımcıları ve Genel Sekreter Büyükataman'a teşekkür etti.