Başkan Cengiz’den MHP Genel Merkezine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Cengiz’den MHP Genel Merkezine ziyaret

Başkan Cengiz’den MHP Genel Merkezine ziyaret
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli ve yöneticilerle görüştü; Bahçeli'yi 5 Eylül'deki toplu açılış törenine davet etti.

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Cengiz, ziyaretleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile görüştü.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, Devlet Bahçeli'nin hayır dualarını aldıklarını belirterek, Genel Başkan Bahçeli ve genel başkan yardımcılarını 5 Eylül'de Kuluncak'ta düzenlenecek toplu açılış törenine davet ettiklerini ifade etti.

Cengiz, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve desteklerinden dolayı MHP lideri Bahçeli, genel başkan yardımcıları ve Genel Sekreter Büyükataman'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Devlet Bahçeli, Erhan Cengiz, Partiler, Politika, Kuluncak, Malatya, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Cengiz’den MHP Genel Merkezine ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:45
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha
10:36
Mustafa Muhammed Süper Lig’e geri döndü İşte yeni adresi
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:49:29. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Cengiz’den MHP Genel Merkezine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement