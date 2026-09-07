Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kaymakam Gizem Bayguş'u makamında ziyaret etti
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Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Gizem Bayguş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı ve dernek başkanları da yer aldı; Cengiz, misafirperverliği için teşekkür edip başarılar diledi.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, beraberindeki heyetle birlikte Kuluncak Kaymakamı Gizem Bayguş'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Avrupa Mannheim Malatyalılar Dernek Başkanı Ramazan Urfa, Darende MİDİDER Başkanı Kenan Alçık, Kuluncak MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kaymakam Bayguş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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