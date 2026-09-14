Kuluncak'ta eğitim yılı öncesi belediye ve parti başkanlarından ziyaret - Son Dakika
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Kuluncak'ta eğitim yılı öncesi belediye ve parti başkanlarından ziyaret

Kuluncak\'ta eğitim yılı öncesi belediye ve parti başkanlarından ziyaret
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Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çetin'i ziyaret etti. Başkan Cengiz, yeni dönemin öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çetin'i ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette yeni eğitim öğretim yılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Cengiz, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiası için başarılı ve verimli bir yıl temennisinde bulundu.

Başkan Cengiz, "Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamız için başarılı, verimli ve güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuluncak'ta eğitim yılı öncesi belediye ve parti başkanlarından ziyaret - Son Dakika

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