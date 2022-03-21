Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi - Son Dakika
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Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi

21.03.2022 17:57
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi

Küre Esnaf Odasında Kemal Atay düzenlenen genel kurulda güven tazeledi.

Küre Esnaf Odasında Kemal Atay düzenlenen genel kurulda güven tazeledi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Esnaf Odası olağan genel kurulu toplantısı yapıldı. Genel Kurula, Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Belediye Başkanı Salih Turan, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, Bakanlık Temsilcisi Gürol Kayıkçıoğlu, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Dursun Ergin, Kastamonu Madeni Eşya İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Fehmi Yılmaz, Daire Müdürleri, Siyasiler, Küre İGM Üyeleri, STK Başkan ve Yönetimi, Muhtarlar davetliler ve üyeler katıldı. Divan Başkanlığını KESOB Başkanı Dursun Ergin, 195 üyeli genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Kemal Atay tekrar seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Küre Esnaf Odası Başkanı Kemal Atay, "2005 tarihinde göreve seçildik, o günden bu tarafa da Esnaf Odası başkanlığı görevimizi sürdürüyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bir ücret almadan da görevimizi sürdürüyoruz. Esnaf odamıza yeri kendisinin olan binayı da bizim dönemimizde kazandırmış olduk. Bizler dün nasılsa, bunda sonra da aynı özveri ve tutumla çalışmaya devam ederek üyelerimize en güzel hizmetleri vermeye çalışacağız. Bu vesile ile de genel kurulumuza katılanlara esnaf odamız adına da teşekkür ediyor, genel kurulumuzun esnafımıza, ilçemize ve ilimize de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel kurulda gündem maddeleri görüşüldü, Aydın Çendik tarafından raporlar okundu, oy birliğiyle kabul edildi. Kemal Atay başkanlığında yönetim kurulu asil üyeliğine Ercan Uzuner, Ertan Ertürk, Kemal Hakan Onat, İrfan Bilir, Fatih Aygut ve Hüseyin Açıkgöz.

Denetim kurulu asil üyeliğine de Uğur Ecevit, Cihan Bakar ve Engin Gökgöz seçildi. - KASTAMONU

Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi
Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi

YORUMLAR
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Esnaf Odası, Kemal Atay, Kastamonu, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Küre Esnaf Odasında Kemal Atay güven tazeledi - Son Dakika


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