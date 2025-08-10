Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset adamlarından değerli büyüğüm Halil Şıvgın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.