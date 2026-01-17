Kürşad Zorlu: "Terör örgütleri lağvedilmeli, Suriye'nin Kürtüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bütünlüğü vazgeçilmez" - Son Dakika
Politika

Kürşad Zorlu: "Terör örgütleri lağvedilmeli, Suriye'nin Kürtüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bütünlüğü vazgeçilmez"

Kürşad Zorlu: "Terör örgütleri lağvedilmeli, Suriye\'nin Kürtüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bütünlüğü vazgeçilmez"
17.01.2026 16:17  Güncelleme: 16:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli'deki basın toplantısında terör örgütlerinin lağvedilmesi gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekti. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin su yönetiminde başarılı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli'deki basın toplantısında, terör örgütlerinin bütün unsurlarıyla lağvedilmesi gerektiğini, Suriye'nin Kürtüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bütünlüğünü öncelik verdiklerini ve Türkmenlerle yakın iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Kocaeli'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ile MKYK üyeleri katıldı. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkat çekildi. Terör örgütlerinin bütün unsurlarıyla kendini lağvetmesi gerektiğini belirten Zorlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Zorlu ayrıca ana muhalefetin su politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin su yönetiminde başarılı risk yönetimi ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır"

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Terörsüz Türkiye hedefimiz büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yürütülüyor ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık nettir. Terör örgütü, bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra inşallah 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güveni için her bir kilometrekaremizde birlik ve beraberliği her yönüyle sağlamanın iradesine sahibiz" dedi.

"Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle her parçasıyla Suriye'nin bütünlüğünü önceliyoruz"

Sadece PKK terör örgütünden bahsetmediğini belirten Zorlu, "Suriye'de de olmak üzere YPG ve SDG'nin de bunun içerisinde yer aldığının özellikle altını çizmek istiyorum. Buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Toprak bütünlüğüne sahip Suriye bizim için vazgeçilmezdir. Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle her parçasıyla Suriye'nin bütünlüğünü önceliyoruz. Biz yakinen Türkmen kardeşlerimizle ilgileniyoruz, bu tarihten gelen sorumluluğumuzdur. İnşallah onların Suriye Türkmen Meclisi başta olmak üzere bütün sivil toplum ağıyla, yakın gelecekte birliklerini ve bütünlüklerini sağlayacak güçlü bir sivil toplum yapısına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yakın gelecekte bunu hep birlikte görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Suyu bulandırmaya çalışanlar da karşımızda duruyor"

Suyu bulundurmaya çalıştıklarını ifade eden Zorlu, "Biz bu çabalara doğru yönelmişken, suyu bulandırmaya çalışanlar da karşımızda duruyor. Hatta suyu bulandırmakla kalmayan, suyu da vatandaşa getiremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin lideri Avrupa'nın başkentlerinde beş dakika daha fazla konuşabilmek için ülkesini şikayet ediyor. Bir de bakıyorsunuz su üzerinden ciddiyetsiz açıklamalar yapıyor. Sorumluluk ve yetki kendilerinde olduğu halde yönettikleri belediyelerin başarısızlıklarını başka gerekçelerle örtmeye çalışıyorlar. Yağmur üzerinden yürüttükleri polemik, aslında kaçınmak istedikleri ve konuşmak istemedikleri bir yönetim zafiyetini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Özgür Özel'e tavsiyem; şaibe iddialarını yalan ve gerçek dışı açıklamalarla daha da komik hale getirmesin"

Türkiye'nin her yerinde kuraklık söz konusu olduğunu belirten Zorlu, "Kocaeli"de su sıkıntısı oldu mu? Çok şükür olmadı başkanımız ve yönetimi bunun geleceğini bildiği için ciddi risk yönetimiyle hem yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırdı hem de kayıp-kaçak oranlarını düşürdü. Bildiğim kadarıyla yüzde 22'ye kadar indi. Kocaeli gibi bir sanayi şehrinde sanayicinin kullandığı geri dönüşüm suyunun oranı da yüzde 38'e çıkarıldı. Vatandaşına suyu kriz çıkmadan götüren, kaynakları doğru yöneten anlayışı çok şükür Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirmiştir. Burada kuraklık yok muydu? Elbette vardı. Özgür Özel'e tavsiyem; şaibe iddialarını, beceriksizliklerini, bir takım yalan ve gerçek dışı açıklamalarla daha da komik hale getirmesin. Çünkü biz milletimizin kaliteli siyaseti hak ettiğine inanan bir siyasi partiyiz. Bu anlayışla ülkemizi hep birlikte ileri taşımak istiyoruz" dedi.

Zorlu, konuşmasının sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, AK Parti teşkilatlarına ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, tüm vatandaşları 18 Ocak'ta saat 18.00'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk Dünyası Buluşması'na davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Kürşad Zorlu: "Terör örgütleri lağvedilmeli, Suriye'nin Kürtüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bütünlüğü vazgeçilmez" - Son Dakika
