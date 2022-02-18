Kurtulmuş: "AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır" dedi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları programına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, AK Parti'nin 20 yıllık en önemli 3 icraatının vesayetlerle mücadele, demokratik reformlar ve özgüven inşası olduğunu dile getirdi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, "Gaziantep'in Türkiye'nin geleceği için buradaki sivil toplum kuruluşlarımız tek vücut halinde çalışıyor. Rabbim bu birliğimizi bozmasın. Genel Başkanvekiline teşekkür ederim" dedi.

"AK Partinin 20 yılda en önemli 3 icraatı"

AK Partinin 20 yıllık hükumeti döneminde en önemli 3 icraatı olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Dünyanın içinden geçtiği zor bir dönem var. Türkiye daha güçlü olacak. Bütün sivil toplum kuruluşlarımıza çalışmalarımızda başarılar diliyor. Türkiye'de 20 yıldır AK Parti hükumeti var. Birçok güzel işlere imza attı. AK Parti'nin icraatlarına girersek saatler sürer. AK Parti'nin 3 temel başarısı çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi vesayetlerle mücadeledir. Bu mücadelede başarılı olmaktır. Bu her şeyden çok daha değerlidir. İkincisi ise, Türkiye'de demokratik reform sürecinin birçok alanda gerçekleştirmesidir. Türkiye demokrasi, hukuk, ekonomide de eş zamanlı reform yapmıştır. Üçüncüsü özgüven inşasıdır. İHA, SİHA, milli roketleri artık ülkemiz kendisi yapıyor bu özgüven inşasıdır. Bunlardan bir tanesi bile olmasa bugün bu konumda olmazdık" diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kiraz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP