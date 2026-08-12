Kurtulmuş: Çerçeve Yasa, Milletin Desteği
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çerçeve Yasa'nın kabulünü milletin terörsüz Türkiye isteği olarak değerlendirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Çerçeve Yasa'nın 467 oyla kabul edilmesi) Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır"
Kaynak: AA
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