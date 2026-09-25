Kurtulmuş erken seçim kararı beklemediğini, seçimin zamanında yapılacağını söyledi

Kurtulmuş erken seçim kararı beklemediğini, seçimin zamanında yapılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş, erken seçim kararı beklemediğini ve erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı olmadığını söyledi. Seçimin zamanında yapılacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin bu değerlendirmeyi yaptı.
Kurtulmuş: "Erken seçim kararı beklemiyorum. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim zamanında yapılacaktır"
Kaynak: İHA
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