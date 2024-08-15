Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Hediyeler Verdi - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Hediyeler Verdi

Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas\'a Hediyeler Verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Ayrıca günün anısına yapılan atkılar ve hatıra pul da takdim edildi. Kurtulmuş, Abbas'a hediyelerini verirken Filistin davasına bağlılıklarını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Kurtulmuş ile bir araya geldi ve Meclis Şeref Salonu'nda Filistin sergisi açıldı.

15.08.2024 20:07
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FİLİSTİN BAYRAĞI VE SİLAH HEDİYE ETTİ

Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti. Kurtulmuş, Abbas'a hediyelerini takdim ettikten sonra, "Bizim örfümüzde silah, bayrak ve Kur'an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk" ifadesini kullandı.

Ayrıca TBMM Başkanı Kurtulmuş, günün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun yer aldığı atkı da hediye etti. Söz konusu atkılar, günün anısına TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine ve davetlilere de dağıtıldı. Ayrıca ziyaret anısına bastırılan hatıra pul da TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından Abbas'a takdim edildi.

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu olağanüstü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı. İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi de Meclis Şeref Salonu'nda açıldı. Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Hediyeler Verdi - Son Dakika

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