Kurtulmuş İftarında Komisyon Üyeleri Bir Araya Geldi
Kurtulmuş İftarında Komisyon Üyeleri Bir Araya Geldi

Kurtulmuş İftarında Komisyon Üyeleri Bir Araya Geldi
10.03.2026 21:28
10.03.2026 21:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu üyeleriyle iftar yaptı, yasal düzenlemeler gerektiği vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleri için iftar verdi.

TBMM Tören Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen iftarın ardından bazı milletvekilleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Komisyon raporundaki yasal adımlarla ilgili konuların eylem planı dahilinde Meclis'e gelmesi, bu konudaki adımların hızlıca atılması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına yönelik "İmamoğlu'na haksızlık yapıldığı gerekçesiyle" eleştirilerde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini dile getirerek, Ramazan Bayramı sonrası düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bayramdan sonra yasal düzenlemelerin olup olmayacağına ilişkin soruya "Hayırlısı olur inşallah." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise iftar sonrası Kurtulmuş'un kısa bir değerlendirme yaptığını, devamında kendilerinin söz aldığını söyledi.

Komisyon çalışmalarının, demokratik anlayış ve ortak akılla en ağır, en yakıcı sorunlara hep birlikte müdahale edebileceklerini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Emir, "Özellikle Komisyon Raporu'nun 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde işaret ettiğimiz, ilkelerin çerçevesini çizdiğimiz yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılması konusunda görüş birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük." dedi.

Emir, bayramdan sonra "demokratikleşme" başlığı altındaki konularda adım atılmasına ilişkin partisinin görüş birliğinin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Politika, İftar, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.