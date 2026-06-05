Kurtulmuş, İsveç Kralı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından kabul edildi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, "İsveç Kralı Carl XVI Gustaf'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine, ülkemiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.