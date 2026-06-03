Kurtulmuş İsveç\'te Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'teki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kurtulmuş, Finlandiya'daki resmi temaslarının ardından İsveç'e geçti.
İsveç'te Stokholm Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Büyükelçilikte görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.
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