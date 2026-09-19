Kurtulmuş, Meclis açılışı sonrası tüm partilerle komisyon kurulacağını söyledi

Kurtulmuş, Meclis açılışı sonrası tüm partilerle komisyon kurulacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş, 1 Ekim'de Meclis'in resmi açılışının ardından partilerin tamamının katılımıyla bir komisyon kurulacağını açıkladı. Bu komisyonla sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek ve kontrol edilecek.
Kurtulmuş: "1 Ekim'de Meclis'in resmi açılışı sonrası partilerin tamamının katılımıyla komisyon kurularak sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecektir"
Kaynak: AA
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