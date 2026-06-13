TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şanlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran A Milli Futbol Takımı'mıza, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum. 85 milyonun duası ve desteği sizinle." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan A Milli Takıma Destek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?