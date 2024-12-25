TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İki kardeş ülke Azerbaycan'a ve Kazakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Uçak Kazasına Başsağlığı - Son Dakika
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