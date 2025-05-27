TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelecek.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin TBMM grubundaki makamında saat 13.00'de ziyaret edecektir" denildi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş ve Bahçeli Buluşuyor - Son Dakika
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