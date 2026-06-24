Kurtulmuş ve Gafarova Bakü\'de Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen baş başa görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik müttefikliğin Şuşa Beyannamesi doğrultusunda her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Kurtulmuş, Endonezya'dan devralınan İSİPAB Dönem Başkanlığı dolayısıyla Gafarova'yı tebrik ederek, İSİPAB 20. Konferansı'nın hayırlı sonuçlar vermesini temenni etti.