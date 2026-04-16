Kurtulmuş ve Mamataliyev Görüştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Mamataliyev ile İstanbul'da buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Mamataliyev'i ev sahipliği yaptıkları PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın istikrarını, refahını ve bölgesel etkinliğini Türkiye olarak son derece önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, ülkeler arasındaki ikili ve parlamentolar arasındaki ilişkilerin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kurtulmuş, TÜRKPA Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Mamataliyev'e başarılar diledi.

Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Mamataliyev ise Türkiye'deki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek Türk milletine taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Diplomasi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:39:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.