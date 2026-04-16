Kurtulmuş ve Mamataliyev Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Mamataliyev'i ev sahipliği yaptıkları PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın istikrarını, refahını ve bölgesel etkinliğini Türkiye olarak son derece önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, ülkeler arasındaki ikili ve parlamentolar arasındaki ilişkilerin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kurtulmuş, TÜRKPA Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Mamataliyev'e başarılar diledi.

Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Mamataliyev ise Türkiye'deki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek Türk milletine taziyelerini iletti.