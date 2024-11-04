Kütahya 2025 Bütçesine Yüzde 44 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kütahya 2025 Bütçesine Yüzde 44 Artış

Kütahya 2025 Bütçesine Yüzde 44 Artış

Kütahya'da 2025 bütçesi 1 milyon 680 bin TL olarak belirlendi, içme suyu projelerine öncelik verilecek.

04.11.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, 2024 yılı bütçesinin 935 bin TL ile başladığını ancak daha sonra 135 milyon TL ek ödenek alarak 1 milyon 170 bin TL'ye ulaştıklarını belirtti. Özcura, 2025 bütçesinde ise yüzde 44'lük bir artış yapılarak toplam bütçenin 1 milyon 680 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, yaptığı açıklamada 2025 yılı için idari bütçeye 1 milyon 392 bin TL, dış kurumlara 235 bin TL, iç özel idarelere ise 51 milyon TL ek ödenek ayrıldığını ifade etti. Bu bütçeyle planlanan hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini kaydeden Özcura, "Bu artışla birlikte hizmetlerimize ödenek sıkıntısı çekmeden devam etmeye çalışacağız" dedi.

Özcura, özellikle son dönemde alınan kararlarla içme suyu ve kanalizasyon projelerine ağırlık verileceğini belirtti. Kuraklık nedeniyle yaşanabilecek sorunlara karşı önlem aldıklarını vurgulayan Özcura, "Vatandaşlarımızı susuz bırakmak istemiyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon sorunları yaşanmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarına da değinden Özcura, grup yollarında sıcak asfalt uygulamalarının devam ettiğini, az nüfuslu köylerde ise sati kaplama yöntemi kullanıldığını belirtti. Asfaltlanmayan yolların büyük ölçüde altyapı çalışmaları nedeniyle bu durumda olduğunu açıklayan Özcura, bu yolların asfaltlanmasının program dahilinde sürdüğünü sözlerine ekleyerek, "Normal şartlarda sati kaplamaya ihtiyaç duyulan yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya 2025 Bütçesine Yüzde 44 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
17:54 Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da eylemler yasaklandı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da eylemler yasaklandı
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
09:04 Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:43 Görevden alınan Ahmet Türk kimdir Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 20:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya 2025 Bütçesine Yüzde 44 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.