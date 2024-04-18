Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor

Politika

Kütahya'nın eski MHP'li Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor" dedi.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Ülkü Ocakları Kütahya Şube Başkanı İlker Bükni'nin de katıldığı basın toplantısında konuşan Işık, belediyenin bütçesini 5 yılda 15 kat büyüttüklerini dile getirdi.

Işık, "1.7 milyar TL borç bırakıldı diye, adeta bir bardak su da fırtına kopartılıyor. Belediyenin 5 yılda gelirini yaklaşık 15 kat artırarak bütçesini 4.2 milyar TL'ye çıkarttığını gizlediler. Yaklaşık 12 milyar Türk Lirası ile mal varlığını devrettiğimiz belediyemizin kaynaklarının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Borç da ödeyeceksiniz, milletimize verdiğiniz taahhütlerinizi de yerine getireceksiniz" diye konuştu.

İlk 3 ayda 400 milyon TL civarında toplam diğer kayıtlardaki borçlarla 1.7 milyar liralık borç ortaya çıktığını belirten Işık, "Bunlar bir belediye için özellikle geliriyle ve mal varlıklarıyla kıyaslandığında son derece düşük diyebileceğimiz çevrilebilir borç notlarıdır. Bunları bahane etmeye kimsenin hakkı yoktur. Kütahya hizmet beklemektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA