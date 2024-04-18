Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Ülkü Ocakları Kütahya Şube Başkanı İlker Bükni'nin de katıldığı basın toplantısında konuşan eski MHP'li Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyenin bütçesini 5 yılda 15 kat büyüttüklerini dile getirdi. Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Işık, Kütahya'nın hizmet beklediğini söyledi.

18.04.2024 19:26  Güncelleme: 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın eski MHP'li Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor" dedi.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Ülkü Ocakları Kütahya Şube Başkanı İlker Bükni'nin de katıldığı basın toplantısında konuşan Işık, belediyenin bütçesini 5 yılda 15 kat büyüttüklerini dile getirdi.

Işık, "1.7 milyar TL borç bırakıldı diye, adeta bir bardak su da fırtına kopartılıyor. Belediyenin 5 yılda gelirini yaklaşık 15 kat artırarak bütçesini 4.2 milyar TL'ye çıkarttığını gizlediler. Yaklaşık 12 milyar Türk Lirası ile mal varlığını devrettiğimiz belediyemizin kaynaklarının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Borç da ödeyeceksiniz, milletimize verdiğiniz taahhütlerinizi de yerine getireceksiniz" diye konuştu.

İlk 3 ayda 400 milyon TL civarında toplam diğer kayıtlardaki borçlarla 1.7 milyar liralık borç ortaya çıktığını belirten Işık, "Bunlar bir belediye için özellikle geliriyle ve mal varlıklarıyla kıyaslandığında son derece düşük diyebileceğimiz çevrilebilir borç notlarıdır. Bunları bahane etmeye kimsenin hakkı yoktur. Kütahya hizmet beklemektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Merkez, Alim Işık, Kütahya, MHP, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Yerimizi garantiledik Şampiyon olan takım, Devler Ligi’ne direkt katılacak Yerimizi garantiledik! Şampiyon olan takım, Devler Ligi'ne direkt katılacak
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 23:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık: Borçları bahane etmeye kimsenin hakkı yok, Kütahya hizmet bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement