Kütahya Belediye Başkanı Muhtarları Ziyaret Etti

Politika

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Börekçiler Mahallesi Muhtarlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, muhtarların sahadaki gözlem ve tecrübelerini önemsediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Börekçiler Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Muhtarların taleplerini ve sorunlarını dinlemek, çözüm yolları aramak ve daha güçlü bir iş birliği oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, mahalle muhtarları Başkan Kahveci'ye vatandaşların karşılaştıkları çeşitli sorunları ve ihtiyaçları dile getirdiler.

Kahveci, muhtarların sahadaki gözlem ve tecrübelerinin Belediyenin hizmet kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, onların görüş ve önerilerine büyük önem verdiğini ve buluşmaların devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA