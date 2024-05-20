Kütahya Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal\'ı ziyaret etti

Politika

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz, İl Genel Meclis üyesi Gökhan Karaduman ve CHP İlçe Başkanı Şerafettin Uçar ile birlikte, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Burcu Köksal, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yaşandığı ve Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında önemli bir yere sahip olan Dumlupınar'ın yanında olduğunu ifade etti.

Köksal, 26-30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Başkan Yılmaz, "Göstermiş oldukları misafirperverlikten ve iyi dileklerinden dolayı Burcu Köksal'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - KÜTAHYA