İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Sardar Shekarchi, Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın İran ordusunun Kuveyt'teki hayati öneme sahip bir tesise saldırı düzenlediği yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Tahran yönetimi, Kuveytli yetkililerin İran'ın ülkedeki önemli bir bölgeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği yönündeki açıklamalarını reddetti. İran basınında yer alan haberlere göre İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Sardar Shekarchi, Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan söz konusu açıklamayı kesin bir dille yalanlayarak, İran ordusunun bölgede herhangi saldırı gerçekleştirmediğini açıkladı.

İranlı sözcü, İsrail ve ABD yönetimlerini işaret ederek, "Düşmanca eylemlerin geçmişi ile Siyonist rejim ve Amerikan güçlerinin sahte bayrak operasyonları ve bölgesel maceraları göz önüne alındığında, bu suçlamalar kötü niyetli faaliyetleri sürdürmek ve bölgede güvensizliği artırmak için bir örtü olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kuveyt'ten yapılan açıklamada, İran'ın ülkedeki hayati öneme sahip bir noktaya İHA saldırısı düzenlediği belirtilmişti. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan, daha önceki açıklamasında şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 1 Kuveytli, 1 Pakistanlı ve 2 İtalyan olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirtmişti. Saldırıda yaralanan İtalyanların daha sonra hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kişilerin aynı zamanda Alman savunma şirketi Rheinmetall bünyesinde çalışan teknisyenler olduğu bildirilmişti.