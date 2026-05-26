Kuzey Kore'den Balistik Füze Denemesi
Kuzey Kore'den Balistik Füze Denemesi

26.05.2026 09:45
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e kısa menzilli balistik füzeler fırlattığını duyurdu.

Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, Sarı Deniz istikametine birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattı. 300 kilometreden az mensile sahip füzelerin yerel saatle 13.00 sıralarında Kuzey Pyongan eyaletindeki Chongju şehri yakınlarından ateşlendiği belirtilirken, detaylı analiz çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı.

Kuzey Kore son füze denemesini geçtiğimiz ay yapmıştı

Kuzey Kore, 12 Nisan'da 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisinden seyir füzesi ve gemisavar füzesi denemeleri gerçekleştirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un, nükleer savaş caydırıcılığının sınırsız bir şekilde güçlendirilmesinin değişmez ulusal savunma politikaları olduğunu vurgulayarak, "Nükleer savaş caydırıcılığının kilit bileşeni olan stratejik ve taktik saldırı kapasitesini daha da geliştirmek en önemli görevdir" açıklamasında bulunmuştu. Son olarak 19 Nisan'da Doğu Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatan Pyongyang yönetimi, test edilen karadan-karaya balistik füzelerin parça tesirli savaş başlıkları taşıdığını duyurmuştu.

Kuzey Kore, 2006'dan beri nükleer silah ve balistik füze programlarına yönelik Birleşmiş Milletlerin uyguladığı yaptırımlarına rağmen cephaneliğini geliştirme çalışmalarını hızlandırıyor. - PYONGYANG

