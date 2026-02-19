Kuzey Kore'den Yeni Roketatar: Kim Jong-un Tanıttı - Son Dakika
Kuzey Kore'den Yeni Roketatar: Kim Jong-un Tanıttı

Kuzey Kore'den Yeni Roketatar: Kim Jong-un Tanıttı
19.02.2026 10:24
Kuzey Kore, yapay zeka destekli 600 mm çoklu roketatar sistemini tanıtarak rakiplerine gözdağı verdi.

Kuzey Kore, üretimi tamamlanan 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerini ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törende tanıttı. Kim, söz konusu silah sisteminin yapay zeka destekli güdüm teknolojileriyle donatıldığını vurgulayarak, "Kullanıldığı takdirde düşman ülkenin askeri altyapısı ve komuta sistemi kısa sürede çökecektir. Hiçbir güç, bu silah karşısında koruma sağlayamayacaktır" dedi.

Nükleer silah ve balistik füze programı ile adından sıkça söz ettiren Kuzey Kore, bir kez daha rakiplerine gözdağı verdi. Üretimi tamamlanan 50 adet 600 mm'lik çoklu roketatar sistemi, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle Kore İşçi Partisi'ne (WPK) teslim edildi. Başkent Pyongyang'da düzenlenen törende konuşma yapan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemini "mükemmel bir silah" şeklinde tanımlayarak, "Bu, taktik balistik füzelerin hassasiyetini ve gücünü, çok namlulu roketatarların seri atış kabiliyetiyle mükemmel bir şekilde birleştiren, dünyanın en güçlü yoğun saldırı silahlarından biridir" dedi. Söz konusu silah sisteminin yıkıcı bir ateş gücüne sahip olduğunu ve eşzamanlı ani saldırılarla hedefleri tamamen yok edebileceğini vurgulayan Kim, "Biraz sağduyusu olan herkes, bu tür bir sistemin başka hiçbir ülkede bulunmadığını kabul edecektir" dedi.

Kim'den gözdağı

600 mm'lik çoklu roketatar sisteminin yapay zeka destekli güdüm teknolojileriyle donatıldığını ifade eden Kim, "Bu, modern savaşta topçu birliklerinin rolünü ve topçu atışı kavramının tanımını temelden değiştirmiştir" şeklinde konuştu. Bu silah sisteminin kullanım ilkeleri konusunda detay veremeyeceğini vurgulayan Kim, "Ancak kullanıldığı takdirde düşman ülkenin askeri altyapısı ve komuta sistemi kısa sürede çökecektir. Hiçbir güç, bu silah karşısında koruma sağlayamayacaktır" dedi.

"En güçlü saldırı kapasitesi, en güvenilir caydırıcılıktır"

Savunma sanayisini geliştirmenin Kuzey Kore için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu yineleyen Kim, "Jeopolitik rakiplerimizi tedirgin edecek savunma başarılarını göstermeye devam edeceğiz. En güçlü saldırı kapasitesi, en güvenilir caydırıcılıktır. Bu yalnızca sözle değil, pratikte ve uygulamada da kanıtlanmalıdır" ifadelerini kullandı. Her türlü tehdidi caydırmak için savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin üretim sürecinde emeği geçen işçi ve mühendislere teşekkür etti.

400 kilometre menzile sahip

Geçtiğimiz ay Kim'in hazır bulunduğu bir fırlatma tatbikatıyla son kez test edilen 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin, yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor. Söz konusu silah sisteminin yakında Kuzey Kore ordusunun envanterine girmesi bekleniyor. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Kuzey Kore, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Yeni Roketatar: Kim Jong-un Tanıttı

Kuzey Kore'den Yeni Roketatar: Kim Jong-un Tanıttı
