Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı göndererek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatının 'Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve adalet peşinde koşan dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu' ifade etti. Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Kim, İran halkının davasına büyük katkılar sağladığını ve güçlü bir İran inşa etmek için çalışmalarını sürdüreceğine inandığını belirtti.

21.05.2024 09:56
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı göndererek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatının "Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve adalet peşinde koşan dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu" ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı gönderdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Mokhber'e gönderdiği mesajda İran hükümeti ve halkı ile kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kim, Reisi'nin vefatının "Kardeş İran halkı ve bağımsızlık ve adalet peşinde koşan dünya halkları için büyük bir kayıp olduğunu" vurguladı. Kim, Reisi'nin "seçkin bir devlet adamı ve Kuzey Kore halkının yakın dostu" olduğunu, ülkesinin egemenliğini, çıkarlarını ve İslam devriminin kazanımlarını korumak üzere İran halkının davasına büyük katkılar sağladığını belirtti. Kuzey Kore lideri ayrıca İran hükümeti ve halkının bu büyük kaybın acısının üstesinden gelerek güçlü bir İran inşa etmek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybetmişti

İran- Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılışından dönen Reisi'nin helikopterinin olumsuz hava şartları nedeniyle Tebriz'e bağlı Ozi köyü yakınlarındaki ormanlık alana sert iniş yaptığı açıklanmıştı. Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti'nin de hayatını kaybettiği kaza, dünya gündemindeki yerini koruyor. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran hükümetine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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