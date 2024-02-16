Kuzey Kore, milli marşının sözlerini değiştirerek Kore Yarımadası\'nın tamamını ifade eden bölümü kaldırdı

Kuzey Kore, milli marşının sözlerini değiştirerek Kore Yarımadası'nın tamamını ifade eden bölümü dizelerden kaldırdı.
Güney Kore ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, milli marşının sözlerini değiştirdi. Kore'de kullanılan bir ölçü biriminden faydalanılarak kaleme alınan ve Kore Yarımadası'nın tamamını ifade eden "Üç bin ri'lik güzel vatanım" ifadesi marştan çıkarılarak, yerine "Dünyadaki güzel vatanım" ifadesi getirildi. Yapılan değişiklik, Kim Jong-Un'un Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçme politikasının işareti olarak yorumlandı.
Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçmişti
Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang - Seul arasındaki ilişkiyi "birbirine düşman iki devlet" arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.
Karşılıklı restleşmeler çatışma endişelerini artırmıştı
Son olarak dün Seul'un kabul ettiği deniz sınırı olan "kuzey sınır çizgisini" tanımadıklarını ifade eden Kim, "Düşman tarafımızdan kabul edilen deniz sınırına girdiğinde, bunu Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlal ve silahlı bir provokasyon sayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada ise Kim'in tanımayı reddettiği ve güç kullanarak savunma sözü verdiği fiili deniz sınırının "kararlılıkla savunulacağı" belirtilmişti. Gelişmeler, bölgede askeri çatışma endişelerini artırmıştı. - PYONGYANG
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