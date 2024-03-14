Kuzey Kore, yeni tankını gerçek atış tatbikatında tanıttı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, yeni tankını gerçek atış tatbikatında tanıttı

Kuzey Kore, yeni tankını gerçek atış tatbikatında tanıttı

Kuzey Kore, gerçek atış tatbikatı gerçekleştirerek yeni geliştirdiği tankını kamuoyuna tanıttı. Ülke lideri Kim Jong-un, yeni tankın test sürüşünü bizzat gerçekleştirdi. Tankçı birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, yeni tankın vurucu gücü ve manevra kabiliyeti büyük memnuniyet yarattı. Yeni tankın 2020 yılında sergilenen tankın gelişmiş bir versiyonu olabileceği düşünülüyor.

14.03.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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Gerçek atış tatbikatı gerçekleştiren Kuzey Kore, yeni geliştirdiği tankı ilk kez kamuoyuna tanıttı. Ülke Lideri Kim Jong-un, yeni tankın test sürüşünü bizzat gerçekleştirdi.

ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası yakınlarında geçtiğimiz hafta başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na Kuzey Kore'den bir misilleme daha geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, dün tankçı birliklerinin katılımıyla gerçek atış tatbikatı gerçekleştirildi. Tankçı birliklerinin muharebe yeteneklerini denetlemeyi amaçlayan tatbikatta ülkenin yeni geliştirdiği tankın da yer aldığı belirtildi. Ülke Lideri Kim Jong-un'un yeni tankın test sürüşünü bizzat gerçekleştirdiği ifade edildi. Kuzey Kore'nin sahip olduğu tankları "dünyanın en güçlüleri" olarak niteleyen Kim'in, yeni tankın vurucu gücü ve manevra kabiliyetinden büyük memnuniyet duyduğu aktarıldı. Kamuoyuna tanıtılan yeni tankın 2020 yılında, Kore İşçi Partisi'nin 75. yıl dönümünü kutlamaları sırasında sergilenen tankın gelişmiş bir versiyonu olabileceği yorumları yapıldı.

Pyongyang topçu atış tatbikatı gerçekleştirmişti

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta "düşmanın başkentini" vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı gerçekleştirmişti. Tatbikatı bizzat yöneten Kim, topçu birliklerine fiili bir savaşa girildiğinde "acımasız ve hızlı" saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı vermişti. Kuzey Kore'nin son adımlarının, ABD ve Güney Kore'nin bölgede geçtiğimiz hafta başlattığı 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, yeni tankını gerçek atış tatbikatında tanıttı - Son Dakika

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