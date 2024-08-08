Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye İltica Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye İltica Etti

Kuzey Koreli bir sığınmacı, Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye iltica etti. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, sığınma girişimini doğrularken, konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

08.08.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Koreli bir sığınmacı, Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye iltica etti.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik tüm hızıyla devam ederken, Seul'den önemli bir açıklama geldi. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kuzey Koreli bir sığınmacının Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi. Yerel medya, iki Kuzey Korelinin deniz sınırı yakınlarındaki Gyodong adası üzerinden Güney Kore'ye iltica girişiminde bulunduğunu aktarırken, şahıslardan yalnızca birinin Güney Kore ordusu tarafından bulunduğu kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, parlamento oturumunda yaptığı açıklamada sığınma girişimini doğrularken, ilgili makamlar tarafından konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Shin, Güney Kore ordusunun deniz sınırındaki iltica girişimini başından beri takip ettiğini vurguladı.

Sınır tedbirlerine rağmen iltica sayısı arttı

Nükleer silah ve balistik füze programını nedeniyle uluslararası ekonomik yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore'de her yıl birçok kişi Güney Kore'ye iltica girişiminde bulunuyor. Pyongyang'ın Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sıkılaştırdığı sınır tedbirlerinin, Kuzey Korelilerin ülkeden kaçış denemelerini zorlaştırdığı biliniyor. Buna rağmen 2022'de 67 olan Kuzey Koreli sığınmacı sayısının geçtiğimiz yıl neredeyse 3 kar artarak 196'ya ulaştığı belirtiliyor. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Kuzey Kore, seul, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye İltica Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Koreli Sığınmacı Güney Kore'ye İltica Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement