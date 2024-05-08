Kuzey Makedonya'da Gordana Siljanovska Davkova Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Makedonya'da Gordana Siljanovska Davkova Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi

Kuzey Makedonya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi. Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre Davkova, oyların yüzde 64,84'ünü alırken, rakibi Stevo Pendarovski ise oyların yüzde 29,29'unu aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 46,69 olarak gerçekleşti.

08.05.2024 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 24 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından düzenlenen ikinci turda ülkenin yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Oyların yüzde 83,12'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefet partisi VMRO DPMNE'nin adayı Gordana Siljanovska Davkova, oyların yüzde 64,84'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti.

Davkova'nın rakibi iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların 29,29'unu aldı. Pendarovski, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etti ve yeni cumhurbaşkanını tebrik etti.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 46,69 oldu. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

Makedonya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Makedonya'da Gordana Siljanovska Davkova Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 İsrail sokakları karıştı Savaş karşıtlarından protesto İsrail sokakları karıştı! Savaş karşıtlarından protesto
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
21:41 Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 00:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da Gordana Siljanovska Davkova Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement