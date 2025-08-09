Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler 19 Ekim'de! - Son Dakika
Politika

Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler 19 Ekim'de!

Kuzey Makedonya\'da Yerel Seçimler 19 Ekim\'de!
09.08.2025 17:50
Kuzey Makedonya'da yerel seçimler 19 Ekim'de yapılacak, ikinci tur ise 2 Kasım'da gerçekleşecek.

KUZEY Makedonya'da yerel seçimlerin 19 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı. Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak. Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceğini fakat Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

