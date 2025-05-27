Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Trump 'bizim savaşımız değil' demişti. Trump, Rusya- Ukrayna müzakerelerinin devam etmesinden yana. Putin'le ortak inisiyatiften yana. Ama bazıları savaşın bitmesini istemiyor. Savaş bitecek olursa onların da politik siyasi kariyerleri bu şekilde sona erecek. Egoist çıkarları ve bunu ulusal çıkarlarının üzerinde tutmaları uluslarının acı çekmesine neden oluyor" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Lavrov'dan Trump Açıklaması - Son Dakika
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