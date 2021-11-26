Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana: Leyla tehdit ediliyor olabilir! - Son Dakika

Independent Türkçe'ye konuşan Mehdi Zana, "Leyla (Zana) Hanım'ın uzun süren sessizliğine ilişkin neler söylemek istersiniz. Bir daha aktif siyasete dönmeye niyeti yok mu?" sorusunu şöyle yanıtladı.

"Leyla köydedir. En son 2-3 hafta önce görüştük. Annesinin durumu iyi değil, O da ağır hasta annesine bakıyor, onunla ilgileniyor. Bu dönem başka bir şey yapmıyor."

Mehdi Zana; "Sessiz kalması için tehdit edildiği iddiaları doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Görüştüğümde bunu konuşmadık. Tehdit edildiğine ilişkin bir şey duymadım. Yurtdışından gelmiştim ve çok özel konularda uzun konuşma imkanımız olmadı. Fakat tehdit edilmiş de olabilir. Bu ülkedeki siyaset anlayışıyla her şey mümkündür."