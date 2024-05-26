Litvanya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiliyor - Son Dakika
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Politika

Litvanya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiliyor

Litvanya'da 12 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmıştı. 2.4 milyon kayıtlı seçmen, mevcut cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Başbakan Ingrida Simonyte arasında seçim yapmak için oy kullanacak. Nauseda, seçimin favorisi olarak görülüyor. Oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'de başlayıp 20.00'de sona erecek ve sonuçlar yarın açıklanacak.

26.05.2024 14:06
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Litvanya'da halk Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Litvanya'da 12 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Litvanya halkı, önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidiyor. Ülkede bulunan 2.4 milyon kayıtlı seçmen 60 yaşındaki mevcut cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Başbakan Ingrida Simonyte arasında seçim yapacak. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemleri 20.00'de sona erecek. Sonuçların yarın Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanması bekleniyor.

Seçimim favorisi Nauseda

Ukrayna'ya verdiği destekle bilinen 60 yaşındaki Nauseda, seçimin favorisi olarak görülüyor. İlk turda, Gitanas Nauseda oyların yüzde 44,81'ini Başbakan Ingrida Simonyte ise yüzde 19,50 almıştı. Başbakanlık görevine 2020 yılında getirilen Simonyte ve 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nauseda, 2019 yılında da karşı karşıya gelmişti. Seçimi, yüzde 66 ile Nauseda kazanmıştı. - VILNIUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Litvanya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiliyor - Son Dakika

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