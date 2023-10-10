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Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini istedi - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini istedi

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:55

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'ın güneyinde ve Lübnan ile İsrail'i ayıran Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin korunmasının önemini vurguladı. Mikati, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini durdurması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. Ayrıca, Lübnan'ı güçlendirmek için yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi ve siyasi gerilimlerin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Mikati, uluslararası toplumu İsrail'e baskı yaparak sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

BEYRUT, 10 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'ın güneyinde ve Lübnan ile İsrail'i ayıran Mavi Hat boyunca istikrar ve güvenliğin korunmasının önemini vurguladı.

Mikati, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan bir bildiride, "Lübnan'ın egemenliğine yönelik olarak İsrail'in hava ve deniz yoluyla devam eden ihlallerinin durdurulması" çağrısında bulunurken, İsrail'in "halihazırda işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesini" istedi.

Mikati, Lübnan'ı "fırtınalı gelişmelere" karşı güçlendirmek için yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesinin hızlandırılması ve mevcut siyasi gerilimlerin sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

Başbakan ayrıca uluslararası toplumu, İsrail'e Arap Barış Girişimi'ne dönmesi yönünde baskı yaparak sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Lübnan merkezli silahlı grup Hizbullah'ın bir gün önceki büyük Hamas saldırısını desteklemek üzere İsrail'e düzinelerce füze fırlatmasıyla, Lübnan-İsrail sınırı Pazar sabahı erken saatlerden itibaren karşılıklı yoğun ateş altında kalırken, İsrail güçleri de Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alan ağır topçu ateşiyle karşılık verdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Politika Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini istedi - Son Dakika
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