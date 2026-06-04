Lübnan'da Ateşkes 24 Saat İçinde Yürürlüğe Girebilir - Son Dakika
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Lübnan'da Ateşkes 24 Saat İçinde Yürürlüğe Girebilir

04.06.2026 13:41
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Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin onay sonrası 24 saat içinde başlayabileceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, dün varılan ateşkesi tüm tarafların onaylamasının ardından 24 saat içerisinde yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yerel basına yaptığı açıklamada İsrail ve Lübnan arasında dün mutabakata varılan ateşkese yönelik açıklamalarda bulundu. Aoun, ateşkesi tüm tarafların onaylamasının ardından 24 saat içerisinde yürürlüğe girebileceğini söyledi.

İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin 4. turunun tamamlanmasının ardından, üç ülkeden görüşmelerin içeriğine ilişkin ortak açıklama yapılmıştı. İsrail ve Lübnan heyetlerinin ateşkesin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardığı kaydedilen açıklamada, "İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının (İsrail sınırı ile Lübnan'ın Litani Nehri arasındaki) Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır" ifadeleri kullanılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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