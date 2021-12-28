Maaşını sorduğu esnaftan Akşener'e tokat gibi cevap - Son Dakika

Maaşını sorduğu esnaftan Akşener'e tokat gibi cevap

UŞAK - Uşak'a gelerek esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelirlerini sorduğu bir esnaftan tokat gibi cevap aldı. Cevap üzerine Akşener'in maaşınız yüksekmiş demesi ve yüz ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'a gelerek burada çeşitli program düzenledi. Program kapsamında Genel Başkan Akşener, sırasıyla Eşme, Uşak Merkez ve Banaz'da esnafları gezerek vatandaşlarla konuştu. Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu. Eşme ilçesinde ise bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini merak ederek soran Meral Akşener, aldığı cevap sonrasında şaşkına döndü. Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, 5 bin TL ile bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi. Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.