Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum" dedi. - BUDAPEŞTE
Son Dakika › Politika › Macaristan Başbakanı Viktor Orban, '3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi... - Son Dakika
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