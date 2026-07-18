Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok'un Görevi Sona Erdi

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, görevine son verilmesine yönelik Başbakan Peter Magyar hükümeti tarafından kabul edilen anayasa değişikliğini imzaladı. Macaristan Parlamentosu yeni bir cumhurbaşkanı belirleyene kadar Meclis Başkanı Agnes Forsthoffer, pazartesi günü itibariyle geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi tarafından kabul edilen ve görevini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladığını açıkladı. Aynı zamanda eski Macaristan Anayasa Mahkemesi Hakimi olan Sulyok, yasanın kanun usulüne uygun olması nedeniyle değişikliği onaylamaktan başka seçeneği olmadığını söylerken, reformun Macaristan'da hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini belirtti.

Sulyok, "Anayasa'nın 17. değişikliği, Macaristan'ın anayasal demokrasisinde bir dönüm noktası olmuştur. Kamu görevlilerinin hukukun üstünlüğünü açıkça ihlal eden bir yöntemle görevden alınması, demokrasinin anayasal değerleri, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerinde derin bir yara açan olumsuz bir emsal oluşturmaktadır" dedi.

Meclis Başkanı Forsthoffer, geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek

Sulyok'un değişikliği imzalamasının ardından Magyar, Meclis Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi günü itibariyle geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini söyledi. Magyar, "Bu kararlarla, Orban rejiminin uzun yıllar boyunca Macar halkından almaya çalıştığı bir şeyi yeniden tesis ediyoruz. Gücün sınırlandırılabileceğine, kamu varlıklarının geri alınabileceğine ve devletin yeniden vatandaşlarına, özgür Macar vatandaşlarına hizmet edebileceğine dair güveni yeniden sağlıyoruz" dedi.

Eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban, söz konusu düzenlemeyi eleştirerek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Despotluk artık bir tehdit değil, gerçeğin ta kendisidir. Eğer Cumhurbaşkanı'na bunu yapılabiliyorsa, yarın hiç kimse güvende olmayacaktır" dedi.

Anayasal değişiklik kapsamında Macaristan Parlamentosu'nun yeni bir anayasa yürürlüğe girene kadar veya en fazla beş yıl görevde kalması şartıyla yeni bir cumhurbaşkanı seçmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni düzenleme ayrıca politika yapıcılara 12 yıllık görev süresi limiti getirirken, Anayasa Mahkemesi hakimlerine de 70 yaşında emeklilik şartı koşuyor. Bu durumun, Orban'ın müttefiki olarak değerlendirilen mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Peter Polt'u emekliliğe ayrılmaya zorlaması bekleniyor.

Başbakan Magyar, nisan ayında düzenlenen seçimlerde iktidara gelmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Sulyok'a defalarca istifa çağrısında bulunmuş ve onu önemli konularda ulusal birlik anlayışını temsil etmemenin yanı sıra Orban ile eski hükümetinin çıkarlarına hizmet etmekle suçlamıştı. - BUDAPEŞTE