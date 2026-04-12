Macaristan Genel Seçimleri Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da 199 milletvekilinin seçileceği genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Macaristan'da oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00'da başladı. Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Macaristan'da meclise girebilmek için partilerin ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor. İki partinin ortak listeyle seçime girmesi durumunda bu oran yüzde 10'a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15'e yükseliyor. Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi saat 19.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: DHA

Macaristan, Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:07:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Macaristan Genel Seçimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.