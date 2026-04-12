Macaristan Genel Seçimleri Başladı

MACARİSTAN'DA halk, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gitti.

Macaristan'da oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00'da başladı. Seçimlerde halk, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Macaristan'da meclise girebilmek için partilerin ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor. İki partinin ortak listeyle seçime girmesi durumunda bu oran yüzde 10'a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15'e yükseliyor. Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi saat 19.00'a kadar devam edecek.