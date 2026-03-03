Macron, Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi

Macron, Akdeniz\'e uçak gemisi gönderdi
03.03.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Akdeniz'e uçak gemisi ve savaş gemileri gönderiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona eşlik eden savaş gemilerine Akdeniz'e hareket emri verdi.

Fransa, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Akdeniz'e uçak gemisi gönderme kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında İran merkezli çatışmaların bölgesel ölçekte daha büyük bir krize dönüşme riski taşıdığını belirterek, "Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateynlere Akdeniz'e doğru hareket etme emri verdim" dedi.

Macron, Fransa'nın askeri hazırlık düzeyinin yükseltildiğini bildirerek, Languedoc fırkateyninin Kıbrıs kıyılarına sevk edildiğini, ilave hava savunma unsurlarının gönderildiğini ve son saatlerde Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ile havadan erken uyarı radarlarının devreye alındığını açıkladı. Orta Doğu'daki tırmanmanın tehlikeli bir aşamaya girdiğini belirten Macron, hem bölgedeki Fransız askeri unsurlarının hem de Fransız vatandaşlarının korunmasının öncelikli hale geldiğini söyleyerek, alınan kararların sahadaki güvenlik riskleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

İki Fransız askeri noktası zarar gördü

Macron, sahadaki güvenlik riskinin fiilen ortaya çıktığını da belirterek, Fransa'nın çatışmanın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi. Macron, iki Fransız askeri noktasının sınırlı saldırılarda maddi zarar gördüğünü açıkladı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tahliyeler başladı

Fransa vatandaşlarının bölgeden tahliyelerinin başladığını aktaran Macron, "Önceliğimiz en kırılgan durumda olan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeye dönüşünü sağlamak. İlk iki uçuş bu gece Paris'e ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Deniz yolları için koalisyon arayışı

Macron, deniz ticaret yollarındaki riske de dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerindeki baskıya işaret eden Macron, bu güzergahlarda güvenliği yeniden sağlamak amacıyla bir koalisyon oluşturulması için girişim başlattıklarını söyledi.

İran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Macron, Tahran'ın nükleer programı, balistik kapasitesi ve bölgedeki silahlı gruplarla ilişkilerinin mevcut tabloyu ağırlaştırdığını söyledi. Buna rağmen çözüm için diplomatik yolu işaret eden Macron, kalıcı sonucun müzakere zeminine dönüşten geçtiğini ifade etti. - PARİS

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Akdeniz, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron, Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:07:47. #7.11#
SON DAKİKA: Macron, Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.