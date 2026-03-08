Macron'dan Aliyev'e Teşekkür Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak İran'dan Azerbaycan'a tahliye edilen Fransız vatandaşları için teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Görüşmede, Macron'un İran'ın Azerbaycan'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin olarak ülkesinin Azerbaycan'a dayanışma ve desteğini ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada, Macron'un ayrıca, İran'daki Fransa vatandaşlarının Azerbaycan üzerinden tahliyesi için oluşturulan imkanlar dolayısıyla da Aliyev'e teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in de gösterilen dayanışma için Macron'a teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, görüşmenin devamında, Güney Kafkasya'da barışın güçlendirilmesi ve Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin yeniden canlandırılması konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. - BAKÜ