Maduro, aşırı sağcıları seçime gölge düşürmekle suçladı - Son Dakika
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Politika

Maduro, aşırı sağcıları seçime gölge düşürmekle suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede düzenlenecek devlet başkanı seçimine aşırı sağcıların gölge düşürmeye çalıştığını belirterek halkı provokasyona gelmemesi konusunda uyardı. Maduro, güvenlik güçlerinin saldırılara karşı teyakkuza geçtiğini ve ülkenin barış, ekonomik büyüme ve refaha ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ayrıca Maduro, ihtiyaç sahipleri için yeni konutlar inşa edeceklerini ve Venezuela oligarşisine karşı zafer kazanacaklarını ifade etti. 28 Temmuz'da yapılacak seçimde Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez yarışacak.

23.07.2024 05:45
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aşırı sağcıları ülkede 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçimine "gölge" düşürmekle suçladı.

Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro, Nueva Esparta eyaletine bağlı Porlamar kentinde, partisi tarafından organize edilen mitingde halka seslendi.

Maduro, ülkesindeki aşırı sağcıların pazar günü yapılacak seçimlere gölge düşürmeye çalıştığını belirterek, halktan provokasyona gelmemesini istedi.

Güvenlik güçlerinin şiddet eylemleri ve enerji santrallerine yönelik olası saldırılara karşı teyakkuza geçtiğini vurgulayan Maduro, "Halka zarar vermek için yaptıkları son hata olur. Yeter artık. Venezuela'nın barış, ekonomik büyüme ve refaha ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Maduro, 6 ay içerisinde ihtiyaç sahipleri için en az 3 milyon yeni konut inşa edeceklerini ve bu konutların 400 binini 2025'te teslim edeceklerini söyledi.

Venezuela oligarşisinin ülkenin petrol kaynaklarını gringolara (ABD'yi kastederek) devretmek istediğini savunan Maduro, "28 Temmuz'da büyük bir zafer kazanacağız ve Karakas'ta ırkçı oligarşiye haddini bildireceğiz. Onlara yaptırımların, ablukanın ve ekonomik savaşın hesabını soracağız." diye konuştu.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Seçimin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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