Mahalli İdareler Seçimlerinin pusulaları tanıtıldı - Son Dakika
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Politika

Mahalli İdareler Seçimlerinin pusulaları tanıtıldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin oy pusulaları tanıtıldı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

21.03.2024 19:54  Güncelleme: 20:11
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Mahalli İdareler Seçimlerinin pusulaları tanıtıldı

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin oy pusulaları tanıtıldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine 10 gün kaldı. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandığın başına gidecek. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak. Cihazlar, oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılacak.

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek, hangi seçim çevresinin seçmeniyse sadece o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Büyükşehir olmayan illerde, il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ile ihtiyar heyeti için oy verilecek.

Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyelikleri için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler, tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Kaynak: İHA

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