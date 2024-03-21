Mahalli İdareler Seçimlerinin pusulaları tanıtıldı
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin oy pusulaları tanıtıldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine 10 gün kaldı. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandığın başına gidecek. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak. Cihazlar, oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılacak.
Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek, hangi seçim çevresinin seçmeniyse sadece o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Büyükşehir olmayan illerde, il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ile ihtiyar heyeti için oy verilecek.
Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyelikleri için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler, tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Yılmaz, 'Milletin önceliği neyse bizim önceliğimiz o. Milletin derdi neyse bizim derdimiz o. Böyle başladık böyle de devam ediyoruz. Dolayısıyla Ankara'da masa başında oturup, memleketi yöneten bir ekip hiçbir zaman olmadık' dedi.
Turgut Altınok, CNN Türk canlı yayınında Antalya'da 600 dairesi olduğu iddialarını sert bir dille reddederek, tapuların çıkarılmasını istedi ve tapuların çıkarılmaması durumunda istifa edeceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
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