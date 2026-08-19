Mahmut Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Mahmut Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Aday Oldu

Mahmut Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Aday Oldu
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Boyraz, Malatya'nın ekonomik sorunlarına çözüm odaklı projeler geliştireceğini açıkladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Mahmut Boyraz, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç'ı il binasında ziyaret etti. Görüşmede Malatya'nın ekonomik durumu, Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmaları ve kentin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Mahmut Boyraz, Türkiye siyaset tarihinde iz bırakan Necmettin Erbakan'ın siyaset yaptığı adreste bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Boyraz, "Türkiye için kıymetli bir ilim insanını, siyaset ustası ve saygın bir isim olan Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle anıyoruz. Bizleri kabul eden değerli İl Başkanımız Burhan Kılıç ve yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya'da bazı sorunların ve zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla tecrübeli ve güçlü bir ekiple Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hazırlandıklarını belirten Boyraz, kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.Boyraz, ortak akıl ve istişare anlayışıyla Malatya için bir yol haritası hazırladıklarını ifade ederek, projelerin konuşulmasını ve tartışılmasını istediklerini vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının son 8 yıllık performansının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Boyraz, "Geçen 8 yılda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası nasıl bir başarı grafiğine sahip? Ekonomide neredeyiz? İhracat rakamlarımız nedir? Bunları konuşalım" ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde partiler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara karşı olduklarını dile getiren Boyraz, "Bizim partimiz yok, bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk dahilinde tek hedefimiz Malatya kazansın" diye konuştu.

Kılıç: Her iki adayımıza da başarılar diliyoruz

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç ise Mahmut Boyraz'ın Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına adaylığını açıklamasından dolayı kendisini tebrik etti.Kılıç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının kentin önemli ve güçlü çatı kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, Boyraz'a çıktığı yolda başarılar diledi.Milli Görüş anlayışı doğrultusunda Malatya'nın kazanımlarını önemsediklerini ifade eden Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için aday olan isimlerin tamamına başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Politika, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahmut Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika

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