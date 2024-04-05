Mahmut Esat Ayyıldız Piraziz Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Mahmut Esat Ayyıldız Piraziz Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Mahmut Esat Ayyıldız Piraziz Belediye Başkanı olarak göreve başladı

AK Parti'den Piraziz Belediye Başkanı seçilen Mahmut Esat Ayyıldız, mazbatasını alarak görevine başladı. Ayyıldız, Piraziz Belediyesi önünde düzenlenen törende ilçe halkına teşekkür etti ve gece gündüz Piraziz için çalışacaklarını vurguladı. Yeni bir Piraziz'i somut imar projeleriyle değil, kapsayıcı dil, hoşgörü ve birliktelik ruhuyla inşa edeceklerini belirtti.

05.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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AK Parti'den Piraziz Belediye Başkanı seçilen Mahmut Esat Ayyıldız, görevine başladı.

Mazbatasını alan Ayyıldız için Piraziz Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Ayyıldız, ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gece gündüz Piraziz için çalışacaklarını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Yeni bir Piraziz'i sadece somut imar projelerimizle değil, kapsayıcı dilimizle, ötekileştirmeyen hoşgörümüzle ve birliktelik ruhumuzla inşa edeceğiz. Şahsıma oy veren, vermeyen tüm halkımızın belediye başkanı olarak herkese kapımız ve gönlümüz açık. Yapıcı eleştirilerini dinleyeceğiz, uyarılarına kulak vereceğiz, önerilerine önem vereceğiz. Bundan sonra Piraziz için gecemizi, gündüzümüze katacağız. Piraziz için çok çalışacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mahmut Esat Ayyıldız Piraziz Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika

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